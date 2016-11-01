Луценко пригрозил взыскать налоги с депутата, который задекларировал триллион гривень

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга относительно е-декларирования, передает телеканал "112 Украина".

"Что касается шутников. Я настойчиво предлагаю шутникам немедленно внести изменения в свою декларацию. Если, например, депутат Мельничук не изменит наличие триллиона наличных, я вынужден буду открыть производство о неуплате им налогов в особо крупных размерах и ему придется сесть в тюрьму надолго. Эти шутки заканчиваются очень трагично. Это не предмет для шуток", - сказал генпрокурор.

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"Можно регистрировать мощи. Это вопрос моральной оценки, но нельзя декларировать отсутствующие ценности. НАПК буквально завтра подготовит проекты порядков проверки, будет посещать декларантов на предмет наличия задекларированных средств. НАПК имеет право прибыть к декларанту и проверить наличность", - добавил Луценко.

Как сообщалось, бывший комбат "Айдара", народный депутат Сергей Мельничук обнародовал свою декларацию о доходах и наличии имущества за 2015 год, в которой указал триллион гривень наличными.

В депутатской группе "Воле народа", куда Мельничук перешел из Радикальной партии, заявили, что его триллион гривень - это "неудачная шутка".

Также сообщалось, что нардеп Лозовой задекларировал святые мощи и 72 иконы.