Бальчун: поляки шокированы электронными декларациями украинских чиновников

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он только что прибыл из Варшавы и лично почувствовал тамошнюю реакцию.

Читайте такжеВ НАБУ рассказали, при каких обстоятельствах будут проверять е-декларации

"Не рискнул бы, даже приблизительно, пересказывать впечатления поляков от задекларированных миллиардов в чулках, частных церквях, антиквариате, часах, автомобилях", - написал Бальчун.

Как отметил руководитель "Укрзализныци", украинцы теперь имеют право сказать: "Покажи мне свою е-декларацию, и я скажу – кто ты".

Напомним, 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.