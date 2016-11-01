Бальчун: поляки шокированы электронными декларациями украинских чиновников
Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун рассказал, что польское интернет-сообщество в шоке от электронных деклараций украинских чиновников.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он только что прибыл из Варшавы и лично почувствовал тамошнюю реакцию.
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"Не рискнул бы, даже приблизительно, пересказывать впечатления поляков от задекларированных миллиардов в чулках, частных церквях, антиквариате, часах, автомобилях", - написал Бальчун.
Как отметил руководитель "Укрзализныци", украинцы теперь имеют право сказать: "Покажи мне свою е-декларацию, и я скажу – кто ты".
Напомним, 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.