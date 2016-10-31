Судья Хозсуда Киева Виктория Джарты задекларировала автомобиль стоимостью свыше 2 миллионов гривень

Об этом сообщается в декларации, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также в ее собственности находятся апартаменты в оккупированном Россией Крыму площадью 172,8 кв. м., и несколько земельных участков.

Кроме этого, в декларации она указала трое часов - Rolex, Chopard и Harry Winston.

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Также, Джарты внесла в декларацию автомобиль Bentley Continental 2012 года выпуска.

Как отмечает на своей странице в Facebook Центр Противодействия Коррупции, в 2012 году новый Bentley обошелся для Джарты в 2,3 млн грн.

"За 8 лет 36-летняя судья насудила на: две квартиры, дом на 610 метров. кв., Bentley Continental 2012 года, кучу кэша в банках и на руках. Для понимания: в 2012 году новенький Bentley обошелся для Джарты в 2,3 млн грн, то есть почти $300 тысяч. Кому интересно почитать решение судьи, которая сейчас ухаживает за ребенком, гуглите Реестр судебных решений", - говорится в сообщении.