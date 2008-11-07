В БЮТ видят Наливайченко со «сливным бачком» шоуменом на ТВ

Нардеп-бютовец Андрей Кожемякин обвинил Банковую в причастности к организации “очередной массированной атаки” против БЮТ, которую возглавил исполняющий обязанности главы СБУ Валентин Наливайченко. “Президент Ющенко и его окружение упрямо продолжает грязную войну против Юлии Тимошенко и политической силы, которую она возглавляет”, - утверждает политик в заявлении, размещенном на официальном сайте БЮТ.

“Досадно, что из государственного органа, который должен обеспечивать безопасность государства от внешних и внутренних угроз, СБУ постепенно превращается в сливной бачок компромата”, - заметил Кожемякин. По его мнению, “особую обеспокоенность вызывает то, что лицо, которое обязано свято выполнять закон и Конституцию Украины, стало трубадуром абсурдных обвинений на заказ”.

Кожемякин предупредил, что Блок Юлии Тимошенко будет принимать все меры для того, чтобы привлечь Наливайченко к ответственности за незаконную, непрофессиональную деятельность и откровенную клевету на премьер-министра Украины и народных депутатов Украины.

А персонально и.о. главы СБУ нардеп посоветовал сменить род деятельности: “Если господину Наливайченко хочется стать телезвездой, то ему лучше добровольно оставить службу в СБУ и устроиться шоуменом на телевидении. Пугать людей страшилками у него выйдет лучше, чем руководить Службой Безопасности Украины”, - заявил Кожемякин.

Напомним, что вчера Наливайченко рассказал Украине о финансовых махинациях в банке "ФСБ", к которому причастен народный депутат Арутюнов - член фракции БЮТ, о незаконных операциях Министерства труда и социальной политики, возглавляемом бютовкой Денисовой, со средствами, которые предназначались для питания детей-«чернобыльцев». А также о противоправной деятельности народного депутата Ивана Сидельника (фракция БЮТ), в результате вмешательства которого в работу суда состоялся рейдерский захват Днепровского вагоноремонтного завода.