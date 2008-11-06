СБУ передала в прокуратуру материалы на еще одного нардепа

СБУ задокументировала противоправную деятельность народного депутата Ивана СИДЕЛЬНИКА (фракция БЮТ), в результате вмешательства которого в работу суда произошел рейдерский захват Днепровского вагоноремонтного завода (Сумская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, к этой незаконной сделке были причастны первый заместитель председателя местного хозяйственного суда и судья этого суда.

«В рамках этого уголовного дела задокументирована противоправная деятельность народного депутата СИДЕЛЬНИКА И.И., который вмешивался в деятельность именно этого суда в интересах рейдеров, осуществляя незаконное давление на суд с целью принятия неправосудного решения по этому делу», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив при этом, что соответствующие материалы переданы в прокуратуру.