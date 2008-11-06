Азаров: кредит МВФ пойдет на погашение долгов западным банкам

В условиях тотального недоверия к политике украинского правительства Международный валютный фонд очень заинтересован в предоставлении Украине кредита, чтобы гарантировать возврат украинских долгов западным финансовым учреждениям.

Такое мнение выразил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам и банковской деятельности Николай АЗАРОВ, сообщает пресс-служба депутата.

«Эти деньги не пойдут в реальный сектор экономики, на поддержку наших отечественных предприятий, а пойдут на возвращение займов, которые были сделаны раньше», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, Украина могла на более выгодных условиях привлечь средства от МВФ, если бы правительство страны избрало другую стратегию действий. Н.АЗАРОВ считает, что нужно было в самом начале кризиса мобилизоваться, продемонстрировать, что Украина самостоятельно справляется с проблемами, что наше государство - надежный заемщик, а «сделали все наоборот».

Депутат отмечает, что внешний долг Украины находится на абсолютно безопасном уровне, а говорить о дефолте нет никаких оснований, «если, конечно, политика правительства будет разумной».

В частности, Н.АЗАРОВ критикует принятый антикризисный закон, утверждая, что «ТИМОШЕНКО наметила конфликтный и коррупционный сценарий: бесспорный отъем банков, ручное управление государственными и коммерческими корпорациями, некомпетентное участие правительства в банковской деятельности. Все это будет прикрываться требованиями МВФ, но, по сути, будет банальной коррупцией».

Как сообщалось, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса.

В.ЮЩЕНКО сегодня заявил, что первый транш ресурсов МВФ Украина получит в течение ближайших 3-5 дней. Данные ресурсы будут зачислены в валютные резервы Национального банка Украины.