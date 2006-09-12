Экспертная группа завершила работу над коалиционным соглашением

Экспертная группа завершила работу над текстом коалиционного соглашения и сегодня вместе с протоколом разногласий этот текст станет предметом обсуждения рабочей группы, сообщила журналистам эксперт от Партии регионов, народный депутат Елена ЛУКАШ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Е.ЛУКАШ, в соглашении будет четыре пункта: преамбула; принципы внутренней и внешней политики; принципы деятельности коалиции; регламент работы коалиции.

Как отметила Е.ЛУКАШ, принципы деятельности коалиции являются новым пунктом и по нему больше всего дискуссий.

По ее словам, также наработан протокол разногласий, который будет вынесен на обсуждение рабочей группы.

Е.ЛУКАШ сообщила, что документ наработан на базе соглашения о создании антикризисной коалиции, в которую были внесены многочисленные предложения фракции «Наша Украина» и других фракций – участниц переговоров.

Она также отметила, что положения Универсала национального единства, на включении которых в соглашение настаивает «Наша Украина», содержатся в протоколе разногласий, поскольку коммунисты выражали предостережение к настоящему документу.

Как сказала Е.ЛУКАШ, Программа деятельности правительства будет наработана позже и будет считаться приложением к соглашению. «Основное в документе то, что мы все понимаем, что происходит процесс объединения, а не разрушения действующей коалиции», - сказала депутат, добавив, что и соглашение, и Программа деятельности правительства нарабатываются так, чтобы быть удобными в пользовании.