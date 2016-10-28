Луценко считает, что в жизни Лещенко наступил "критический период"

Об этом Луценко сказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя заявление Лещенко по поводу недвижимости генпрокурора.

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На вопрос журналистов, что Луценко может сказать по поводу заявлений Лещенко о том, что он имеет квартиры, которые оформлены на подставное лицо, генпрокурор ответил: «Ничего не могу сказать. Просто мне кажется, что у Сергея Лещенко очень критический период. Я никогда не скрывал, что проживаю в частном доме вместе со своей семьей. Я никогда не скрывал своего состояния... У меня нет никаких проблем. Зря надеется Лещенко, что какими-то скандалами он остановит проверку его проблем...».

«Я и моя семья не являемся владельцами ничего другого, кроме задекларированного в прошлом году (имущества). В этом году ничего особо не изменилось», – добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Лещенко в эфире одного из телеканалов заявил, что Луценко оформил свой дом в центре столицы на бухгалтера своей жены.

В то же время Луценко опроверг эту информацию, заявив, что ни он, ни члены его семьи не являются владельцами 8-квартирного дома в центре Киева.

26 октября в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что начали проверку информации о недвижимости в центре Киева, которая может принадлежать семье генпрокурора, на предмет коррупции.