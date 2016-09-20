"Бедный" депутат Лещенко: первые комментарии правоохранителей о его возможном коррупционном жилье - "Гроші"

После антикоррупционной проверки прокуратуры оказалось, что Лещенко солгал относительно того, кто одолжил ему деньги. Откуда же у депутата и журналиста такие деньги и кому еще из коллег Лещенко квартирный вопрос испортил жизнь узнавали журналисты программы "Гроші".

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Лещенко настолько верил в то, что говорил журналистам о приобретении дорогого жилья, что даже попросил НАБУ проверить покупку его квартиры, рассказывается в сюжете "Гроші".

НАБУ через несколько дней вынесло неутешительный вердикт для Лещенко: найдено ряд административных нарушений, связанных с коррупцией.

Квартира стоимостью 7,5 миллионов гривень была приобретена с 4 источников. В частности, 3,77 млн грн в качестве займа дала владелица "Украинской правды" Елена Притула. 2 млн грн Лещенко снял с депозита, оформленного на его мать. Еще 1,78 млн грн Лещенко достал из личного кармана. И всего 150 тыс грн ему дала его возлюбленная - Анастасия Топольская.

Нарушения заключаются в том, что Лещенко не задекларировал миллионы своей матери, которая прописана по одному с ним адресу.

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Странным для НАБУ показался и тот факт, что Алена Притула предоставила депутату беспроцентный заем, что можно расценить как взятку.

Как отмечается в сюжете, в Украине вырисовывается целая каста антикоррупционеров-миллионеров: на очереди в НАБУ стоит коллега Сергея Лещенко, нардеп Светлана Залищук. Она уже в статусе народного депутата приобрела квартиру в центре Киева стоимостью 13 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

10 сентября Сытник сообщил, что Лещенко уже дал НАБУ предварительные пояснения по поводу приобретения им квартиры в центре Киева.

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Сегодня, 19 сентября, директор НАБУ сообщил, из каких источников Лещенко получил средства на приобретение элитной квартиры.

«Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равняется 1 млн 998 тыс. – сняты средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольської. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник.

Также он заявил, что во время проверки относительно приобретения Лещенко квартиры выявлены признаки админправонарушений, материалы проверки будут переданы НАЗК.