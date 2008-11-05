В честь победы Обамы Тимошенко процитировала спортивную рекламу

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10:52, 05 ноября 2008
Политика
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Премьер вдохновилась...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Барака ОБАМУ с победой на выборах Президента США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

“Ваша победа является вдохновением для нас. То, что казалось невозможным, становится возможным”, - говорится в телеграмме Ю.ТИМОШЕНКО на имя Б.ОБАМЫ.

Премьер-министр Украины убеждена, что лидерство и вдохновение, которые продемонстрирует новый Президент США, могут изменить мир к лучшему.

“Вы начинаете работу на этом посту в нелегкое для всего мира время, но ваш талант лидера, я не сомневаюсь, является именно тем, что нужно сейчас”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, голосование на выборах Президента США официально закончилось в 8.00 по киевскому времени, когда закрылись избирательные участки в штате Аляска.

Еще до окончания голосования данные динамики подсчета голосов на избирательных участках в других штатах, а также экзит-полы показали, что 44-м Президентом США избран сенатор-демократ Барак ОБАМА.

Окончательно новый Президент США будет избран 15 декабря 2008 года, когда состоится заседание Коллегии выборщиков. Инаугурация нового Президента США должна состояться 20 января 2009 года.

 

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