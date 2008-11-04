Тимошенко проведет пресс-конференцию после заседания правительства
22:22, 04 ноября 2008Политика
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В помещении пресс-центра Кабмина
Завтра, 5 ноября, Кабинет министров проведет очередное заседание.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, по результатам заседания в Пресс-центре Кабмина в 12.30 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Аккредитация проводится до 11.00 5 ноября по телефонам: 256-75-81, 256-75-82, 256-75-94.
Вход журналистов в Дом правительства будет осуществляться с ул. Грушевского, 12/2 через 1-й подъезд.
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