Тимошенко проведет пресс-конференцию после заседания правительства

Завтра, 5 ноября, Кабинет министров проведет очередное заседание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, по результатам заседания в Пресс-центре Кабмина в 12.30 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Аккредитация проводится до 11.00 5 ноября по телефонам: 256-75-81, 256-75-82, 256-75-94.

Вход журналистов в Дом правительства будет осуществляться с ул. Грушевского, 12/2 через 1-й подъезд.