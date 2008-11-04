Криль говорит, если бы его послушали, все было бы иначе

Лидер "Единого Центра", народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет о необходимости заменить экономический блок правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Единого центра".

По словам И.КРИЛЯ, «непрофессиональные действия экономического блока правительства углубили последствия мирового финансового кризиса для Украины».

Как отметил депутат, еще летом "Единый Центр" тщательным образом проанализировал деятельность экономического блока, указал на явные недостатки и выдвинул требование заменить этих правительственных чиновников. "Тогда отставка экономического блока правительства не просто пошла бы на пользу Украине, но и возможно, спасла бы коалицию», - сказал И.КРИЛЬ.

«Однако, - отметил он, - этого не было сделано, и сегодня из-за несостоятельности эффективно реагировать на мировой кризис его последствия для Украины – хуже, чем могли бы быть».

«Пока ситуация не ухудшилась еще больше, необходимо срочно заменить экономический блок правительства», - убежден народный депутат.

«Нежелание Юлии ТИМОШЕНКО признавать собственные ошибки и ошибки своих подчиненных делает ее персонально ответственной за непрофессиональные действия экономического блока правительства, а соответственно, и за развертывание кризисных процессов в украинской экономике», - считает лидер "Единого Центра".