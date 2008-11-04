Депутаты обвиняют и.о. главы СБУ в «элементарной трусости»

Исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не явился на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, где рассматривался вопрос об объявленной им информации о причастности членов этого комитета к контрабандной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель комитета Игорь КАЛЕТНИК заявил, что из СБУ поступила просьба о переносе рассмотрения данного вопроса, поскольку В.НАЛИВАЙЧЕНКО находится на лечении.

Также на заседание комитета не явился ни один из заместителей председателя СБУ.

Член парламентского комитета, народный депутат Николай ДЖИГА (фракция Партии регионов) подчеркнул. что со стороны В.НАЛИВАЙЧЕНКО и СБУ «это трусость». По его словам, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ввел в заблуждение Президента Украины». «Это все придумано и это - клевета на комитет», - сказал Н.ДЖИГА.

В свою очередь И.КАЛЕТНИК отметил, что комитет готов в любой момент заслушать В.НАЛИВАЙЧЕНКО относительно информации, которую он распространил на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны 31 октября.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ также отметил, что сегодня была проявлена «элементарная трусость». Он добавил, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО на заседании СНБО обманул Президента Украины, и «каких-то кликух позорных навтыкал». По словам депутата, В.НАЛИВАЙЧЕНКО должен или привести доказательства в связи с высказанными им обвинениями, или уйти в отставку.

На заседании комитета присутствовал также народный депутат Украины Евгений ДОБРЯК (фракция БЮТ). Он подчеркнул, что является народным депутатом Украины и не имеет «никакого отношения ни к каким преступным группировкам». Он считает заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО как оскорбление «моего честного имени и честное имя фракции БЮТ». По его словам, если со стороны В.НАЛИВАЙЧЕНКО не будет объяснение и извинение, то «я буду отстаивать свои права в суде».

Как сообщалось, 31 октября Президент на заседании СНБО заявил о причастности отдельных народных депутатов к организованным преступным группировкам, которые занимаются контрабандой.

В частности, по его словам, в соответствии с данными СБУ, в Украине действует группа «Добряки», деятельность которой координируют депутаты от “такой-то фракции” вместе с представителями налоговой администрации. Также Президент назвал группы «Воробьи», «Хромого», которую, по словам В.Ющенко, координирует депутат от одной из «вечных партий», группу «Брокард».

На брифинге после заседания СНБО В.НАЛИВАЙЧЕНКО дал понять, что народные депутаты, причастные к деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой, входят в состав парламентского Комитета по вопросам из борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

По его словам, СБУ хорошо известно, какие именно депутаты причастны к деятельности групп «Воробьи», «Добряки» и других. В частности, относительно группы «Воробьи» все «сходится прямо на Комитете по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.