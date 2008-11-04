СБУ ждет реакции Балоги на увольнение Дурдинца

«ДУРДИНЕЦ как работал, так и работает в должности заместителя председателя», - так в пресс-службе СБУ прокомментировали решение Окружнго административного суда города Киева сегодня вынес постановление, которым признал незаконным и отменил указ Президента Украины о назначении Тиберия ДУРДИНЦА заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (от 19.10.2007 года №985).

В СБУ выразили надежду, что поскольку Т.ДУРДИНЕЦ был назначен на должность указом Президента, то вскоре его Секретариат должен обнародовать свою позицию по поводу этого судебного решения.

Слушания в суде проводились по представлению членов Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, в том числе первого заместителя председателя комитета, народного депутата, члена депутатской группы «Народная самооборона» Г.МОСКАЛЯ.