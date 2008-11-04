Соратник Луценко добился увольнения из СБУ главного борца с коррупцией

Окружной административный суд города Киева сегодня вынес постановление, согласно которому признал незаконным и отменен указ Президента Украины о назначении Тиберия ДУРДИНЦА заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (от 19.10.2007 года №985).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на народного депутата, члена депутатской группы «Народная самооборона» Геннадия МОСКАЛЯ.

Слушание проводилось по представлению членов Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, в том числе первого заместителя председателя комитета Г.МОСКАЛЯ.