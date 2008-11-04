Томенко разобрался в кризисе, и знает, как спастись

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО отмечает важность национальных традиций и ценностей в преодолении финансового кризиса в конкретной стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, выступая во время дискуссии на тему «Процесс глобализации и проблема сохранения национальной идентичности в странах ЧЭС», которая состоялась на заседании 32-й Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС (Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества) в Молдове.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что актуальность проблемы, которая обсуждалась, предопределена ситуацией, сложившейся сегодня в мире.

«Очевидно, что сейчас нужно говорить не только о мировом финансовом кризисе, но и о кризисе представлений о так называемых «западных» ценностях, которые еще до недавнего времени считались образцом, которому нужно подражать и к которому стремиться. Имеется в виду свободный рынок, либеральные правила торговли без ограничений и другие так называемые “ценности западного мира”. Если популярно сказать, то сегодня идет речь, как минимум, о кризисе голливудской версии «правильного мира», - сказал заместитель председателя ВР.

В таких условиях, по его мнению, нужно говорить о серьезном пересмотре места и роли международных организаций, не справляющимися сегодня с институтами, которые должны были бы обеспечивать оптимальный выход из кризисной ситуации.

«В то же время очевидно, что слова «национальные традиции, ценности» становятся более значимыми в сегодняшних обстоятельствах и заставляют именно их принимать во внимание при поиске проектов выхода из кризиса каждой страны», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также подчеркнул, что при соотношении глобального и национального большую роль должны играть многообразные «региональные» проекты, в частности такие, как ПАЧЭС.

«Это инструмент синхронизации и договоренности стран, которые связаны или определенной историей, традициями, или определенными экономическими взаимоотношениями, что позволяет более четко сформулировать и понять, как реагировать на мировые вызовы», - сказал заместитель председателя украинского парламента.

По его убеждению, период, когда страны «высшей лиги» определяли универсальную доктрину международного сожительства, которую все должны были выполнять, очевидно, завершился. «Потому сегодня все должны понимать, что должны меняться подходы «ведущих» и «новых» стран мира. Ведь мир не может сегодня делиться – используя футбольную терминологию – на страны, которые играют политику, и те, которые за них болеют. Очевидно, что должны быть определенные четкие правила игры, чтобы каждый понимал, что он является игроком и влияет на принятие решений», - сказал Н.ТОМЕНКО.