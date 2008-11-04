В Киеве Каддафи поселится в палаточном городке возле Рады

Сегодня начинается государственный визит в Украину ливийского лидера Муамара КАДДАФИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, визит проводится по приглашению главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО. Соответствующая договоренность с М.КАДДАФИ была достигнута во время визита Президента в Ливию в апреле 2008 года. Этот визит также станет первым государственным визитом в Украину главы арабского государства за все годы независимости.

Программой визита предусмотрены встречи М.КАДДАФИ с В.ЮЩЕНКО в формате «один на один» и переговоры в составе делегаций.

Визит завершится 6 ноября.

Муамар Каддафи приезжает в Киев со своей палаткой, которую установят во дворе резиденции на улице Липской, 4. Об этом со ссылкой на заместителя главы секретариата президента Андрея Гончарука пишет «proUA».

Как известно, во время своего официального визита в Москву Каддафи также поселился в собственном шатре, разбитом на территории Тайницкого парка в Кремле.