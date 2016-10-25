Роскошные апартаменты, дома и дворцы друзей Януковича - "Гроші" зашли в гости

Уже почти три года, как роскошные квартиры и дворцы Арбузовых, Ставицких, Азаровых и других арестованы, впрочем до сих пор не конфискованы.

Самое интересное, что за годы бездействия власти в некоторых арестованных домах каким-то чудом уже появляются новые жители. Читайте такжеВ ГПУ заявили, что расследование "Большого дела Януковича" под угрозой Журналисты программы "Гроші" расскажут, кто там живет.

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