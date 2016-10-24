Власти самопровозглашенной "ПМР" не выражают позицию по отношению к "ДНР"

Об этом заявил "глава МИД" Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью изданию "Коммерсант", передает Европейская правда.

"Нам никто не ставил предпосылок, чтобы мы посылали какие-то дополнительные сигналы, делали заявления. Приднестровье не артикулирует каких-то там позиций и так далее в контексте этого конфликта. И это правда, это наша позиция", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о возможности признания самопровозглашенных "республик" на востоке Украины, Игнатьев отметил, что здесь приоритетом является взаимодействие с Украиной. Вместе с тем "глава МИД" Приднестровья не стал говорить и о признании территориальной целостности Украины.

"Приднестровье не делает никаких заявлений относительно данной ситуации. Мы реализуем концепцию внешней политики, и одно из приоритетных направлений - это сотрудничество с Украиной", - сказал Игнатьев.

"Приднестровская Молдавская республика является непризнанным государством. Мировое сообщество признает ее территорию частью Молдовы.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в так называемом "КГБ" Приднестровья заявили о задержании 6 граждан Украины, которые якобы вели скрытое наблюдение.