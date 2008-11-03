Завтра из Стельмаха попытаются сделать козла отпущения

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики 5 ноября собирается заслушать информацию председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА о курсовой политике в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

С этой целью комитет проведет заседание относительно “бездеятельности Национального банка Украины в принятии соответствующих регуляторных решений по вопросам курсовой политики, которая привела к ослаблению национальной валюты и кризису в банковской сфере с соответствующими социальными составляющими”. Кроме того, комитет рассмотрит вопросы для выяснения реального состояния золотовалютного резерва Национального банка Украины и негативного влияния этих факторов на перспективы развития экономики Украины, говорится в сообщении пресс-службы.

В заседании примут участие народные депутаты Украины, представители Кабинета министров Украины, Министерства экономики Украины и Министерства финансов Украины.