Музейный истребитель не вписался в импортную лицензию

Задержанный в Гонконге истребитель МиГ-29 продан Украиной в США в 2005 году для использования в качестве музейного экспоната.

Об этом, как передает интернет-издание "Газета.Ру", сообщили в государственной компании "Укрспецэкспорт".

По информации компании, доставкой МиГ-29 занималась фирма, нанятая американским покупателем, поэтому украинская сторона не несет ответственности за груз с момента его передачи. Груз отправили из Украины со всеми разрешениями, отметили в "Укрспецэкспорте".

В "Укрспецэкспорте" также подчеркнули, что самолет нельзя использовать как боевой: с него снято вооружение и спецоборудование.

Как сообщал УНИАН, по данным ряда СМИ, гонконгские таможенники конфисковали истребитель МиГ-29, который пытались незаконно вывести в США. Самолет был найден 4 апреля на борту одного из кораблей среди контейнеров с товарами в ходе рутинной таможенной проверки. Краска на крыльях самолета была частично ободрана, на нем не было двигателя и боеприпасов.

По данным предварительного расследования, самолет оказался на борту корабля в Украине, откуда был доставлен в Гонконг для дальнейшей переправки в США. Владельцы судна указали на наличие у них на борту истребителя, но не вписали его в специальную импортную лицензию.

Начальник Управления пресс-службы Министерства обороны Украины Андрей ЛЫСЕНКО в интервью УНИАН не смог подтвердить или опровергнуть факт задержания украинского самолета в Гонконге. Он подчеркнул, что «из состава Вооруженных Сил Украины боевые самолеты не пропадали».

А.ЛЫСЕНКО также отметил, что за военной техникой и боеприпасами установлен строгий контроль и учет, поэтому исчезновение самолета исключено. По его словам, экспортом вооружений и военной техники, которая высвобождается в процессе реформирования ВСУ, занимаются уполномоченные Кабинетом министров Украины структуры – «Укрспецэкспорт», «Укроборонсервис» и другие.