Тимошенко готова выполнить все «разумные» предложения Ющенко

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО готова выполнить все «разумные» предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО для возобновления коалиции в Верховной Раде.

Об этом она сказала сегодня в эфире «5 канала».

«Все разумные предложения, которые поставит Президент страны, я готова воспринять, поддержать и готова двигаться вперед ради Украины той командой, которая хочет двигаться вперед вместе», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отмечая на вопрос, может ли она для возобновления коалиции отказаться от баллотирования на президентских выборах 2010 года.

Ю.ТИМОШЕНКО настаивает на необходимости возобновления коалиции и продолжения работы Верховной Рады для того, чтобы предотвратить в Украине негативные последствия финансового кризиса.

Она подчеркнула, что голосование в пятницу, 31 октября, подтвердило, что коалиция на основе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина может быть создана, «причем уже завтра, если этого захочет Президент».