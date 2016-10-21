Суд принял к рассмотрению иск Кононенко против Абромавичуса

Соответствующая информация размещена на сайте суда в списке дел, назначенных к рассмотрению.

Согласно информации, дело №757/39207/16-ц по иску Кононенко о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации будет рассматривать судья Екатерина Москаленко.

Начало судебного заседания – в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля 2016 года Абромавичус подал в отставку с должности министра экономического развития и торговли Украины, назвав ключевой причиной увольнения конфликт с народным депутатом из фракции «БПП» Кононенко, который, по словам Абромавичуса, оказывал на него давление и пытался расставить своих людей в министерстве и на подконтрольных ему предприятиях, чтобы контролировать денежные потоки.

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В конце апреля СМИ со ссылкой на письмо, подписанное тогдашним и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком, сообщили, что высказанные для прессы утверждения Абромавичуса относительно оказания на него незаконного воздействия со стороны Кононенко своего подтверждения не нашли.