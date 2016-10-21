В Раде предлагают собрать в отдельный реестр предприятия российских собственников

Законопроект № 5292 «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» внесен в Верховную Раду народными депутатами из УКРОПа Виталием Куприем, Тарасом Батенко, Ириной Констанкевич, Виктором Шевченко, Александром Дубининым, Валентином Дидычем и Александром Шевченко.

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Авторы законопроекта отмечают, что в связи с агрессией Российской Федерации против Украины патриотически настроенные граждане отказываются от товаров и услуг российских компаний, а украинские предприятия не стремятся сотрудничать с юридическими лицами страны-агрессора. Однако официальной обобщенной информации о конечных владельцах зарегистрированных в Украине юридических лиц, которые являются резидентами РФ, не существует.

«Мы просим, чтобы информация о конечном бенефициарном владельце (контролере) юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Необходимо, чтобы велся отдельный реестр, и каждый мог посмотреть эти данные. Тогда предприятия, которые стоят на патриотических позициях, не будут работать с такими контрагентами, и не будут поддерживать экономику агрессора. Фактически, это будут своеобразные санкции», – пояснил один из авторов документа нардеп Тарас Батенко.

Напомним, ранее народные депутаты из УКРОПа зарегистрировали в парламенте законопроект о введении секторальных санкций против России в банковской сфере.