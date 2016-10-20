Путин рассказал свою версию итогов встречи "нормандской четверки"

Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам, передает РИА Новости.

"Первое. Это касается выполнения Минских соглашений. Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям", — сказал Путин по итогам переговоров в Берлине.

Президент РФ также отметил, что участники встречи посвятили много времени вопросам безопасности.

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"Договорились по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов", — добавил российский лидер.

По словам Путина, эти вопросы связаны с разведением сил в зоне конфликта. Также, по словам президента, "четверка" подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в Донбассе, в частности речь идет о зоне отвода и хранения тяжелой техники.

Российский лидер также отметил, что участникам переговоров удалось определиться лишь с частью вопросов гуманитарного характера по Украине.

"К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера", — заявил Путин во время брифинга.

Напомним, переговоры прошли в Берлине, в них принимали участие лидеры Украины, России, Франции и Германии. Встреча продолжалась более трех часов.