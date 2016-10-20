Путин рассказал свою версию итогов встречи "нормандской четверки"

07:52, 20 октября 2016
Политика
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"Нормандская четверка" договорилась о том, что должно быть сделано в ближайшее время, в том числе по разведению сторон конфликта на Донбассе.

REUTERS

Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам, передает РИА Новости.

"Первое. Это касается выполнения Минских соглашений. Все участники встречи подтвердили, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения, все подтвердили свою приверженность этим договоренностям", — сказал Путин по итогам переговоров в Берлине.

Президент РФ также отметил, что участники встречи посвятили много времени вопросам безопасности. 

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"Договорились по ряду позиций о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов", — добавил российский лидер.

По словам Путина, эти вопросы связаны с разведением сил в зоне конфликта. Также, по словам президента, "четверка" подтвердила готовность расширить миссию ОБСЕ в Донбассе, в частности речь идет о зоне отвода и хранения тяжелой техники.

Российский лидер также отметил, что участникам переговоров удалось определиться лишь с частью вопросов гуманитарного характера по Украине.

"К сожалению, здесь многого добиться не удалось, но выразили готовность решать вопросы гуманитарного характера", — заявил Путин во время брифинга.

Напомним, переговоры прошли в Берлине, в них принимали участие лидеры Украины, России, Франции и Германии. Встреча продолжалась более трех часов.

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