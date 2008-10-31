Азаров: первые средства в стабфонд поступят неизвестно когда

Народный депутат Украины, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ считает неэффективными источники наполнения стабилизационного фонда, создание которого предусмотрено в принятом сегодня законе о первоочередных мерах относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса.

Об этом он заявил сегодня в программе «Свобода на Интере».

«Первые средства в стабфонд поступят неизвестно когда, потому что там основным источником дохода заложены поступления от приватизации», - сказал Н.АЗАРОВ. «Мы убеждали, что нужно заложить реальные средства. Нет, проголосовали абсолютно пустую норму», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, Верховная Рада Украины приняла антикризисный закон, которым предусмотрено создание стабилизационного фонда, средства которого, в основном, должны использоваться для рекапитализации коммерческих банков и поддержки стратегических отраслей экономики. Основным источником поступлений в стабфонд в 2008 и 2009 годах предусмотрены средства от приватизации.

Партия регионов Украины еще 23 сентября выступила с предложением создания стабилизационного фонда, источником наполнения которого стали бы остатки на едином казначейском счете правительства, которые в то время достигали около 20 млрд. грн.