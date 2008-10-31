Ющенко: нардепы контролируют банды «Воробьи», «Хромого», «Брокард»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правоохранительные органы расследовать деятельность контрабандных группировок, в координации которых подозреваются народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что за последние 9 месяцев было нарушено на 13% больше дел по фактам контрабанды, чем в предыдущий период.

При этом стоимость изъятых предметов составляет 5,5 млрд. грн. «Это существенно больше, чем год назад», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он констатировал, что на сегодня контрабанда остается чрезвычайно прибыльным нелегальным бизнесом. По словам Президента, контрабандой занимаются не «романтики-одиночки», а хорошо организованные и оснащенные группы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что подавляющее большинство дел, касающихся контрабанды, возбуждаются по факту, а не против конкретных лиц.

Президент сказал, что это первый вопрос, который у него возникает к компетентным органам: «Почему мы боимся открывать дела против конкретных людей, которые эту контрабанду организуют?».

По словам Президента, хорошо, что СБУ информирует его о наличии контрабандных групп, но вместе с тем плохо, что неизвестно, что это за группы, и кто ими управляет.

После этого В.ЮЩЕНКО сообщил, что СБУ к заседанию СНБО подготовила материалы, в которых определила перечень групп с их названиями и лицами, занимающимися их координацией. В.ЮЩЕНКО назвал в качестве примера несколько из них.

В частности, по его словам, в соответствии со справкой СБУ, в Украине действует группа «Добряки», ее деятельность координируют депутаты от такой-то фракции совместно с представителями налоговой администрации. Также Президент назвал группы «Воробьи», «Хромого», которую, по словам В.ЮЩЕНКО, координирует депутат от одной из «вечных партий», группу «Брокард».

В.ЮЩЕНКО выразил свое возмущение, как же правоохранительные органы борются с контрабандой, если деятельность этих групп координируют неприкосновенные. Он отметил, что не может назвать фамилии депутатов и название фракции, потому что дела не доведены до суда.

Вместе с тем Президент призвал СБУ и Генеральную прокуратуру провести расследование и довести эти дела до конца, чтобы была возможность информировать об этом общество.