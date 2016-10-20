Порошенко: Львиная доля обсуждений "нормандской четверки" касалась вопросов безопасности
Львиная доля обсуждений на заседании лидеров «нормандской четверки» касалась вопросов безопасности Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.
«Львиная доля обсуждений, я думаю, что на это у нас ушло почти четыре часа, - это было обсуждение вопросов безопасности», - заявил он.
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«Было четко отмечено, что все составляющие вопросов безопасности Минских соглашений являются составляющей «дорожной карты» и плана имплементации, имеется в виду и вывод иностранных войск, и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории .. и к линии соприкосновения, и к местам отвода техники, и к неконтролируемому участку украинско-российской границы», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует.
Напомним, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.