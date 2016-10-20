Порошенко: Львиная доля обсуждений "нормандской четверки" касалась вопросов безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран «нормандской четверки» сегодня в Берлине.

«Львиная доля обсуждений, я думаю, что на это у нас ушло почти четыре часа, - это было обсуждение вопросов безопасности», - заявил он.

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«Было четко отмечено, что все составляющие вопросов безопасности Минских соглашений являются составляющей «дорожной карты» и плана имплементации, имеется в виду и вывод иностранных войск, и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей оккупированной территории .. и к линии соприкосновения, и к местам отвода техники, и к неконтролируемому участку украинско-российской границы», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой альтернативы "Нормандскому формату" на сегодняшний день не существует.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов. Во время переговоров был объявлен незапланированный перерыв.