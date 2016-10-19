Путин прибыл в Берлин на переговоры "нормандской четверки"
19:27, 19 октября 2016Политика
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Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украине.
Владимир Путин, российский президент / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили пресс-службе Кремля.
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"Глава Российского государства прибыл в Берлин для участия в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Берлине перед встречей лидеров стран «нормандской четверки» проходят трехсторонние переговоры президента Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.
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