Путин прибыл в Берлин на переговоры "нормандской четверки"

19:27, 19 октября 2016
Политика
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Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украине.

REUTERS / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе Кремля.

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"Глава Российского государства прибыл в Берлин для участия в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Берлине перед встречей лидеров стран «нормандской четверки» проходят трехсторонние переговоры президента Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

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