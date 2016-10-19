Путин прибыл в Берлин на переговоры "нормандской четверки"

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе Кремля.

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"Глава Российского государства прибыл в Берлин для участия в переговорах в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Берлине перед встречей лидеров стран «нормандской четверки» проходят трехсторонние переговоры президента Украины Петра Порошенко, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.