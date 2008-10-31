Герман прочит голодные бунты, потому что не смогла купить ни доллара

Член Партии регионов Анна Герман утверждает, что пыталась в четверг приобрести в обменных пунктах доллары, но ни в одном из 15 в центре Киева их не нашла.

"Петр Алексеевич (Порошенко) говорил, что гривна уже в порядке, курс в порядке, идите люди покупайте доллары", - сказала она в эфире "5 канала".

"Я не знаю, был ли он хоть в одном обменном пункте. А я сегодня обошла 15 обменных пунктов в центре Киева и ни в одном я не смогла купить ни одного доллара", - заявила депутат.

По словам Герман, "то, о чем говорит Петр Алексеевич - это для богатых, тех, кто имеет доступ к ресурсам".

"Почему никто не ответил за то, что вчера был неправильный курс, если он должен быть таким, как сегодня?", - возмутилась депутат.

"Почему уже несколько дней идут колоссальные спекуляции на межбанковской бирже и на этом наживают страшные деньги олигархи, которые располагают информацией, знают, каким будет курс, и знают, когда он повысится и когда снизится", - добавила Герман.

"Эти вопросы я бы хотела сегодня поставить и на эти вопросы хотела бы получить ответ, если бы было кому их ставить. Но кому их ставить?", - спросила депутат.

"Имеет ли Украина сегодня президента? Если она его имеет, почему этого президента никто не слушает? Почему президент издает указы, которые никто даже не собирается выполнять?", - продолжила Герман.

"Имеет ли Украина сегодня суды? Нет, в Украине нет судов, потому что Тимошенко эти суды уничтожила. Она выдвигает своих депутатов, которые могут бить судью. В Украине власти нет сегодня", - объяснила она.

Герман заявила, что "надо менять эту власть, но поскольку никто не хочет выборов, власть изменит народ".

"Мы стоим перед опасностью голодных бунтов. Это будут страшные стихийные народные выступления", - предупредила депутат.

Комментируя голосование Верховной Рады по закону об антикризисных мерах и перенесении второго чтения на пятницу, Герман сообщила, почему голосование не провели в четверг:

"Не потому мы не голосовали, что Яценюк не поставил на голосование, а потому что БЮТ и "Наша Украина" грызлись между собой на совещаниях у Яценюка и так и не пришли к соглашению. Вот в чем причина".

Украинская правда