Гройсман похвалил результаты работы предыдущего правительства
Премьер Владимир Гройсман считает, что правительство его предшественника Арсения Яценюка сделало много полезного для развития Украины
Об этом он заявил в среду во время заседания правительства.
"Хочу отметить большую заслугу предыдущего правительства, правительства Яценюка. Они приняли на себя первый удар, а я работал в этом правительстве, 9 месяцев в 2014 году. Приняли этот вызов достойно и сегодня возможно сказать, что много было сделано и в энергетическом секторе, в том числе, и в макроэкономической стабилизации, что дало возможность выйти из той критической ситуации, которая была по состоянию на 2014 год", – сказал он.
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Говоря об энергетике, Гройсман заявил, что задачей является меньше потреблять и больше добывать энергоресурсов. Он считает, что за пять лет Украина может увеличить собственную добычу газа на семь миллиардов кубометров.
Кроме того, по словам Гройсмана, в сравнении с прошлым годом прирост иностранных инвестиций в Украину составил 2,5 млрд долларов или 19%.
По сравнению с прошлым годом имеем рост на 2,5 млрд долларов (+19%) иностранных инвестиций.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 октября 2016 г.