Катеринчук ведет переговоры в Стокгольме

Европейская партия Украины намерена получить статус наблюдателя Альянса либералов и демократов Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии.

В пресс-службе отметили, что лидер партии Николай КАТЕРИНЧУК проводит по этому проводу переговоры в Стокгольме.

“Переговорный процесс относительно получения Европейской партией статуса наблюдателя Альянса либералов и демократов Европы продолжается. Убежден, это очень важный шаг нашей политической силы. Позаимствовав опыт ведущей группы Европейского парламента, мы будем иметь возможность ускорить внедрение демократических реформ в Украине, а, следовательно, и процесс евроинтеграции в целом", - сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.