Катеринчук ведет переговоры в Стокгольме
00:42, 31 октября 2008Политика
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Подробности передает пресс-служба партии
Европейская партия Украины намерена получить статус наблюдателя Альянса либералов и демократов Европы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии.
В пресс-службе отметили, что лидер партии Николай КАТЕРИНЧУК проводит по этому проводу переговоры в Стокгольме.
“Переговорный процесс относительно получения Европейской партией статуса наблюдателя Альянса либералов и демократов Европы продолжается. Убежден, это очень важный шаг нашей политической силы. Позаимствовав опыт ведущей группы Европейского парламента, мы будем иметь возможность ускорить внедрение демократических реформ в Украине, а, следовательно, и процесс евроинтеграции в целом", - сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.
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