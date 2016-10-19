Рада продлила мандат миссии по расследованию катастрофы МН17

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предусмотрена ратификация Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2017 года срока действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года, заключенного 1 августа 2016 года в г. Киеве, которое вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого Соглашения.

Как отмечается в международном договоре, "с целью урегулирования любой непредусмотренной деятельности, которая может произойти в результате событий, которые привели к заключению Соглашения и должны быть выполнены в рамках мандата Миссии на территории Украины, Королевство Нидерланды предлагает продлить Соглашение на один год, таким образом, чтобы Соглашение оставалось в силе до 1 августа 2017 года".

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В пояснительной записке к проекту закона указано, что одобрение этого законопроекта и продление срока действия соответствующего Соглашения "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 года".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года подписали соглашение о Международной миссии защиты расследования катастрофы малайзийского самолета «Боинг».

В июле 2015 года Верховная Рада продлила до 1 августа 2016 года действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Миссии защиты расследования причин и последствий катастрофы МН17.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса. В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.