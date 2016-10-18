В УКРОПе предлагают ввести секторальные санкции против российских банков

Целью документа является предоставление предложений Совету национальной безопасности и обороны Украины по введению секторальных санкций против банков, «существенное участие в которых принадлежит лицам Российской Федерации». Проект постановления подписали народные депутаты Виталий Куприй, Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Александр и Виктор Шевченко, Андрей Денисенко.

Авторы документа отмечают, что персональные санкции, введенные СНБОУ против 388 физических и 105 юридических лиц в 2015 году, оказались неэффективными. Указ президента от 17 октября этого года о санкциях также касается персональных ограничений. «Партия УКРОП считает это бесперспективным, потому что персональные санкции никак не вредят агрессору. Поэтому впервые в истории мы предлагаем ввести секторальные санкции – без указания определенного круга лиц для конкретной сферы бизнеса, работающего в Украине. Предлагается начать с банковской сферы», – пояснил Виталий Куприй.

Нардеп подчеркнул, что за последние два года роль российского капитала в банковской сфере возросла, клиенты украинских банков поставлены в зависимость от агрессора, что создает угрозу национальной безопасности. Кроме того, фактически, средства украинских налогоплательщиков через банковские структуры идут на поддержку агрессии на востоке Украины.

В проекте постановления, в частности, предусматривается блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах, запрещение выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и тому подобное.

Нардепы из УКРОПа также предлагают предоставить парламенту право самостоятельно вводить санкции в случае необходимости и если другие компетентные органы бездействуют. «Это будет стимулировать Президента Украины и СНБОУ к активному действию и использованию этого инструмента, чтобы остановить агрессора», – подчеркнул Виталий Куприй.

Проект Закона Украины № 5278 «О внесении изменений в статью 5 Закона Украины «О санкциях» в отношении права Верховной Рады Украины применять санкции», который позволит парламенту вводить ограничения своим решением в случае, когда этого не сделали СНБОУ и президент в течение 30 дней, также зарегистрирован в парламенте.