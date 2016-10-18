Премьер Норвегии: Россия должна показать волю к миру, выполнив договоренности по Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Осло.

«Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, нас беспокоит отсутствие безопасности на Донбассе. Без действенного перемирия трудно представить переговорный процесс политического урегулирования. Решающим является соблюдение Минских договоренностей всеми сторонами», - заявила она.

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«Мы призываем, особенно Россию, выполнять свою часть договоренностей и продемонстрировать волю в содействии политическому и мирному урегулировании», - сказала Сульберг.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина, Германия и Франция выступают за согласование «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. Глава государства отметил, что «дорожная карта» должна предусматривать четкую последовательность шагов, которые должны быть предприняты. «Безопасность, прекращение огня, прекращение убийств украинских военных и мирных жителей, вывод войск, потом – политический пакет (реализации Минских соглашений – УНИАН)», - добавил он.

Кроме того, находясь с визитом в Норвегии, Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого была достигнута договоренность о проведении 19 октября в Берлине встречи глав государств в «нормандском формате».