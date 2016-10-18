В "НФ" обещают поддержать пакет основных реформ "Бальцеровича-Миклоша"

Об этом заявил во время заседания парламента во вторник, 18 октября, руководитель фракции Максим Бурбак.

Наработанный план был представлен на заседании фракции в понедельник сопредседателями Стратегической группы советников Лешеком Бальцеровичем и Иваном Миклошем.

Как подчеркнул Бурбак, реформаторы признали, что два года назад, когда был введен запрет экспорта Украины в Россию, - это был большой удар, который вызвал рецессию": "В этих трудных обстоятельствах была угроза краха бюджета и банковской системы. И благодаря политике правительства Арсения Яценюка этот крах не произошел".

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"В этом году начинается медленный экономический рост, который может быть и должен быть укреплен реформами, которые не являются болезненными для общества. Эти реформы являются болезненными для групп интересов, которые защищают свои привилегии через депутатов, которые сидят в этом зале", - подчеркнул он.

"Но пути назад нет. Реформы остановить невозможно. Фракция "Народного фронта" будет поддерживать инициативы, которые будут идти в продолжение реформ правительства Яценюка, который взял на себя бремя самых сложных и ответственных решений", - подчеркнул Бурбак.

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В "НФ" напомнили, что план по ускорению реформ в Украине состоит из важнейших шагов, которые необходимо осуществить для усиления фискальной и финансовой стабильности Украины, уменьшение коррупции, ускорения развития среднего бизнеса, улучшение структуры и деятельности государственного аппарата. В пакет реформ входят предложения, касающиеся структуры и процедур государственного аппарата: децентрализация, электронное администрирование, реформа прокуратуры и судебной системы, антикоррупция. Особое внимание уделено, в частности, публичным финансам и структурным реформам, необходимым для укрепления экономического роста, в частности приватизации, дерегуляции, демонополизации, реформе энергетического сектора.