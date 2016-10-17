Порошенко утвердил расширенный санкционный список причастных к российской агрессии в Украине

Документ опубликован на сайте главы государства.

В пресс-службе напомнили, что 16 сентября 2016 года состоялось заседание СНБО Украины, на котором были продлены санкции в отношении всех физических (за исключением лиц, которые умерли) и юридических лиц, введенные с 16 сентября 2015 года.

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На этом заседании было также принято решение о расширении перечня лиц, в отношении которых должны быть введены персональные ограничительные меры (санкции). Так, дополнительно в санкционный список включены 335 физических и 167 юридических лиц, идентификационные данные по которым подлежали дополнительной проверке.

Никаких изменений в перечень физических и юридических лиц, которое было принято на заседании СНБО 16 сентября 2016, не вносили.

Дополнительно президент поручил подготовить отдельное решение относительно ограничительных мер (санкций) по отношению к лицам, которые были причастны к проведению так называемых «выборов в Государственную Думу РФ» на территории аннексированного полуострова Крым. Это касается как «депутатов», так и членов «избирательных комиссий». Решение относительно этого перечня лиц будет обнародовано в ближайшее время.