Порошенко: Минский процесс тормозится из-за российского "маскарада"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что война на Донбассе продолжается, а «Минский» процесс тормозит бесконечный российский «маскарад».

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Об этом он написал в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием "Конец маскарада".

«Из более 800 обстрелами с российской стороны в сентябре и более 500 уже в этом месяце война продолжается, и есть все основания считать, что Минский процесс тормозится из-за бесконечного российского маскарада», - добавил Порошенко.

По убеждению президента, пришла пора изменить видение истинных намерений России, ведь они угрожают не только Украине, но и безопасности и стабильности Европы.