Литвин - Яценюку: не нужно пугать часом «Х», есть и другая информация

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК должен ставить на голосование те законопроекты, которые уже зарегистрированы в парламенте.

Об этом заявил в интервью УНИАН лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что даже в режиме блокировки представителями БЮТ трибуны, необходимо ставить на рассмотрение законопроекты, которые включены в повестку дня, по очереди, в соответствии с датой регистрации, а также предлагать докладчикам представлять их со своих мест в сессионном зале. «Тогда все рассосется в Верховной Раде», - считает В.ЛИТВИН.

По его словам, сегодня «нет доверия между фракциями, поскольку друг друга хотят перехитрить».

Он также сообщил, что депутаты настаивают на необходимости ознакомления с меморандумом, который направлен Украиной в Международный валютный фонд.

По словам политика, в ответ представители правительства, в частности, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, заявляют, что такого меморандума не существует, однако Президент Украины и председатель Национального банка ссылаются на меморандум.

На вопрос, сможет ли завтра парламент до заседания МВФ принять законопроект, который касается преодоления экономического кризиса, В.ЛИТВИН ответил: «Не нужно пугать друг друга временем «икс», потому что есть и другая информация, что МВФ заседает 3 ноября».

Сегодня, закрывая вечернее заседание парламента, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что завтра состоится заседание МВФ, и парламенту до 16.00 нужно рассмотреть законопроект о преодолении последствий мирового финансового кризиса в Украине, принятие которого позволит МВФ принять решение о выделении Украине кредита.

В.ЛИТВИН считает такую позицию спикера «простым желанием друг друга дожать».

Отвечая на вопрос, насколько вероятным является проведение выборов в парламент до конца этого года, В.ЛИТВИН ответил: «Мне трудно сказать».

По его словам, нужно или проводить выборы, или принимать антикризисные законы. По мнению политика, делать это одновременно – невозможно.

Депутат также спрогнозировал, что в случае, если выборы все-таки будут объявлены, то «начнется борьба за членов ЦИК».

«Хотя я стою на том, что они исключительно исповедуют и будут исповедовать букву закона», – подчеркнул он.

Также политик отметил, что в случае непринятия решения о финансировании избирательной кампании, выборы не состоятся.