Суд отказался возвращать Касько арестованное авто

Апелляционный суд Киева не внес изменения в постановления суда первой инстанции относительно наложения ареста на имущество бывшего заместителя Генерального прокурора Касько.

Об этом говорится на сайте Апелляционного суда Киева.

Читайте также"Квартирный вопрос" Касько должно рассматривать НАБУ или Нацполиция - ЛуценкоОтмечается, что сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу поданную в интересах подозреваемого Касько и постановила: «постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 15 августа 2016 года - оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Касько В.В. - оставить без удовлетворения».

Как ранее сообщал УНИАН, Касько подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и фальсификации документов.

Касько якобы нарушил права категорий лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилых помещений в первую очередь.