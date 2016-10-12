КСУ отказался рассматривать переименование Днепропетровска

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Отмечается, что КСУ на заседании рассматривал вопрос об открытии конституционного производства в деле по представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины постановления Верховной Рады Украины "О переименовании города Днепропетровск Днепропетровской области".

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Суд принял решение об отказе в открытии конституционного производства, говорится в сообщении на сайте КСУ.

Напомним, 19 мая Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр.

15 июня в Конституционный суд поступило представление 48 народных депутатов относительно этого переименования. Депутаты просили суд проверить конституционность постановления Верховной Рады о переименовании Днепропетровска в связи с нарушением установленной Конституцией процедуры его рассмотрения и принятия.

Название «Днепропетровск» город в 1926 году получил по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР – Г.И. Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов. «Название несет в себе символику коммунистического режима и, согласно закону, должно быть изменено», - говорилось в пояснительной записке к постановлению.

1 июня постановление подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.