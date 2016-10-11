Украинская делегация рассматривает сценарий непродлении полномочий президента ПАСЕ - Арьев

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

По его словам, впрочем, окончательного решения по этому поводу еще нет.

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"Пока мы переговоры (с другими парламентариями) не проводим, но рассматриваем (этот сценарий) в рамках потенциальных консультаций. Но это крайний случай. Это еще не окончательное решение, но обсуждение ситуации, моделирование нашей реакции на очень негативное развитие событий", - сказал парламентарий.

По словам Арьева, соответствующая процедура предусмотрена регламентом.

"Во время январской сессии, когда будет рассматриваться вопрос продления полномочий, надо просто подняться в качестве возражения. Как каждый год обнуляются полномочия делегаций, так и обнуляются полномочия остальных", - пояснил председатель украинской делегации.

Как сообщал УНИАН, 10 октября президент ПАСЕ Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за санкций.

«Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов – Россия - не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблее, ни России, ни остальным 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом», – заявил президент ПАСЕ.

Со своей стороны, Арьев отметил, что президент ПАСЕ Аграмунт не встретил поддержки в вопросе возвращения делегации России в пленарный зал.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы может дискредитировать саму Ассамблею.