Порошенко: доверие к банкам власть уничтожила за 2-3 месяца

Доверие к банкам Украины подорвано непрофессиональными действиями власти, и затягивание с отменой моратория на досрочное изъятие депозитов может усугубить ситуацию, считает глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Петр Порошенко.

"Уничтожили это доверие непрофессиональными действиями власти за 2-3 месяца... Мера относительно замораживания депозитов не может быть продолжительной", - сказал он в эфире телеканала "Украина", пишет Украинская правда.

По его данным, в октябре отток депозитов из банковской системы составил 20 млрд грн. "Лишь с начала октября 20 млрд грн изъято из банковской системы, потому что людей испугали", - пояснил он.

Глава Совета НБУ подчеркнул, что для улучшения ситуации нужны решительные действия: целесообразно повысить гарантии по вкладам в банках, ограничить импорт на один год, привлечь кредит от Международного валютного фонда.

Помимо того, по его словам, необходимо установить государственный контроль над Проминвестбанком: для этой цели из госбюджета целесообразно выделить 1 млрд грн и поддержать его кредитами рефинансирования Нацбанка.

Относительно курсовой ситуации, Порошенко отметил, что поддержка национальной валюты исключительно за счет продажи валютных резервов несет существенные угрозы. "Мы не можем курс держать исключительно золотовалютными резервами", - подчеркнул он.