Изменение названия коалиции для «Нашей Украины» является принципиальным

«Наша Украина» не согласна на присоединение к старой коалиции, а исключительно на создание новой – Коалиции национального единства», – заявил постоянный представитель Президента в Верховной Раде, член фракции «Наша Украина» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», депутат в то же время, объяснил, что с юридической точки зрения фактически это произойдет путем реорганизации коалиции, потому что создание новой будет требовать прекращения действия предыдущей, а это влечет за собой отставку правительства. “Чтобы избежать этих юридических формальностей, лучше говорить о реорганизации коалиции с обязательным подписанием нового коалиционного соглашения и изменением названия коалиции”, – сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

«Для “Нашей Украины” принципиальным является изменение названия коалиции, ведь мы не видим того кризиса, против которого направлена антикризисная коалиция. В соответствии с Меморандумом, подписанным сразу после Универсала национального единства, речь идет о создании Коалиции национального единства и подписании нового соглашения, – напомнил народный депутат. - Такое название должно подчеркнуть основную цель подписания Универсала и создание коалиции – все это делается для достижения национального единства».

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ заявлял, что парламентская коалиция в случае присоединения фракции «Наша Украина» будет функционировать на основе новой редакции коалиционного соглашения.

Вместе с тем народный депутат, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ 6 сентября сообщил, что вопрос переименования антикризисной коалиции в коалицию национального единства будет решаться на общем собрании существующей коалиции.

По его словам, соответствующее предложение «Нашей Украины» будет обсуждаться с каждым членом антикризисной коалиции, а решение будет приниматься на общем собрании.