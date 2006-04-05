Кинах подведет итог заседания СНБО. Брифинг в Секретариате Президента

Завтра в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, на заседании будут рассматриваться вопросы о состоянии научно-технологической сферы и мероприятия по обеспечению инновационного развития Украины. Будет речь идти также об утилизации обычных видов боеприпасов, непригодных для использования и хранения в Вооруженных Силах Украины.

В 17.30 состоится брифинг секретаря СНБО Анатолия КИНАХА, посвященный итогам заседания (Секретариат Президента, Пресс-центр).

Аккредитация на брифинг проводится до 13.00 6 апреля по телефонам: 255-07-25, 255-05-15.