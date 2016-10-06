"Украина - не дикарская Россия": Геращенко объяснила, почему не следует запрещать гастроли певцов оккупации

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Россия запрещает украинские книги, украинские библиотеки, усыновление тяжелобольных детей, еще невесть что. Россия выглядит, как дикарская страна. Украина - не Россия! И я категорически против того, чтобы воспитывать патриотизм украинцев через запреты и унижения, через нарушение прав человека, требования каких расписок с кого-то. Нас интересует позиция россиян, а не расписки. Поэтому я считаю, что сейчас не время подобных инициатив, которые к тому же работают на раскол", - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что считает цивилизованным путем борьбы с российской пропагандой запрет СБУ въезда в Украину тех, кто выступает против территориальной целостности и суверенитета Украины.

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"Патриотизм не воспитывается через запреты. Я против российской пропаганды, российского информационного влияния. Поэтому Нацсовет абсолютно правильно запретил российские пропагандистские каналы. Поэтому СБУ составила списки тех, кто выступает против территориальной целостности и суверенитета Украины. Этим персонам запрещен въезд в Украину. Это цивилизованный путь борьбы с российской пропагандой, и мы должны двигаться дальше в этом направлении. Но требовать от людей расписки - это точно не компетенция ВР", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отклонила проект закона №4303, который предусматривал запрет гастролей артистов из государства-агрессора без их заявления об осуждении оккупации Россией территории Украины.