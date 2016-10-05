Луценко хочет еженедельно совещаться со следователями по делам Януковича

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Сегодня Луценко провел такое рабочее совещание с заместителями и руководителями подразделений, которые отвечают за формирование обвинения Януковичу в создании им преступной организации.

Целью совещания была проверка готовности и состояния расследования уголовных производств по делу экс-президента.

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По выводам следователей, деятельность Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, которые касаются национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые посты лиц с российским гражданством и тому подобное. Соответственно, деятельность Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Деяния Януковича рассматриваются по следующим направлениям: умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Луценко поздравил начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка с позитивными сдвигами по делу экс-«беркутовцев», которое находится в суде. «Этот прорыв в суде дает надежду и обществу, и нам на реализацию начатого дела», - отметил генпрокурор.