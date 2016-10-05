Янукович во времена президентства действовал в пользу России, речь идет о госизмене – ГПУ

К такому выводу пришли следователи Генпрокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Деятельность Виктора Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, которые касаются национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые посты лиц с российским гражданством, и тому подобное. Соответственно, деятельность Виктора Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Деяния Виктора Януковича рассматривают по следующим направлениям: умышленные действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.