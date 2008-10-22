Фракция БЮТ не будет голосовать за финансирование выборов - Тимошенко

Фракция БЮТ не поддержит законопроекты по финансированию досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в парламенте после завершения встречи с лидерами фракций, на которой был представлен законопроект о минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины.

«Досрочные выборы в условиях мирового финансового кризиса – это преступление против государства. И всеми законными средствами – политическими и абсолютно открытыми, и наша команда не допускает, чтобы эти выборы состоялись, потому что это фактически война всех со всеми и не будет когда политическим силам заниматься защитой Украины от кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно поэтому БЮТ не поддержит ни одного законопроекта, который будет касаться досрочных выборов.

«Мы считаем, что сначала нужно проголосовать все антикризисные законы, нужно дать надежду стране на стабильность и нормальную работу, а потом уже пусть занимаются политическим разборками. Я, как руководитель правительства, вместе со своей командой отошли от всех политических передряг, противостояний и интриг. Мы сегодня занимаемся исключительно делом защиты Украины от мирового кризиса», - подчеркнула премьер-министр.