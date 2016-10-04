Палица: Внедрение рынка земли в нынешних условиях приведет к полному ограбление крестьян
Председатель Волынского областного совета, член президиума политсовета партии УКРОП Игорь Палица настаивает на сохранении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до тех пор, пока украинские крестьяне не получат доступа к дешевым европейским кредитам.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
«Сначала крестьянам надо предоставить доступ к дешевым европейским кредитным ресурсам, а уже потом снимать мораторий. При сегодняшних условиях – это не создание рынка земли и спасение крестьян, а циничный и четко продуманный план полного ограбления», – заявил Игорь Палица.
Политик подчеркнул, что внедрение рынка земли, которого требует МВФ, произойдет в условиях обнищания крестьян и дорогих кредитных ресурсов, ставки по которым в Украине в 18 раз выше, чем в странах Европы. При этом средний класс, который мог бы принять участие в развитии рынка земли, планомерно уничтожается, добавил Игорь Палица. По его убеждению, единственной альтернативой в таких условиях для крестьян является продажа угодий, что приведет к превращению Украины в аграрный придаток успешной и развитой экономики стран-доноров МВФ.
«Выпрашивая на коленях подачки от МВФ, чиновники готовы пойти на все, чтобы как можно быстрее положить часть транша себе в карманы! Нас заставили поднять тарифы выше европейских, нас заставили ездить за продуктами в Европу, потому что там дешевле, нам разрушают систему образования и здравоохранения, не давая альтернативы, нам рассказывают, как вести себя с захватчиком, не давая оружия и финансов... У нас уже скоро будет все, как в Европе, кроме пенсий и заработной платы! Дошла очередь и до земли», – подытожил политик.