Палица: Внедрение рынка земли в нынешних условиях приведет к полному ограбление крестьян

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Сначала крестьянам надо предоставить доступ к дешевым европейским кредитным ресурсам, а уже потом снимать мораторий. При сегодняшних условиях – это не создание рынка земли и спасение крестьян, а циничный и четко продуманный план полного ограбления», – заявил Игорь Палица.

Политик подчеркнул, что внедрение рынка земли, которого требует МВФ, произойдет в условиях обнищания крестьян и дорогих кредитных ресурсов, ставки по которым в Украине в 18 раз выше, чем в странах Европы. При этом средний класс, который мог бы принять участие в развитии рынка земли, планомерно уничтожается, добавил Игорь Палица. По его убеждению, единственной альтернативой в таких условиях для крестьян является продажа угодий, что приведет к превращению Украины в аграрный придаток успешной и развитой экономики стран-доноров МВФ.

«Выпрашивая на коленях подачки от МВФ, чиновники готовы пойти на все, чтобы как можно быстрее положить часть транша себе в карманы! Нас заставили поднять тарифы выше европейских, нас заставили ездить за продуктами в Европу, потому что там дешевле, нам разрушают систему образования и здравоохранения, не давая альтернативы, нам рассказывают, как вести себя с захватчиком, не давая оружия и финансов... У нас уже скоро будет все, как в Европе, кроме пенсий и заработной платы! Дошла очередь и до земли», – подытожил политик.